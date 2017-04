Трамптың немересі Си Цзиньпинге арнап қытай тілінде ән шырқады

АСТАНА. ҚазАқпарат - АҚШ президенті Дональд Трамптың бес жасар немересі, Иванка Трамп пен Джаред Кушнердің қызы Арабелла Кушнер Флорида штатындағы "Мар-а-Лаго" поместьесіне келген ҚХР төрағасы Си Цзиньпинге арнап қытай тілінде ән шырқап берді.

Арабеланың ән шырқаған видеосын Иванка Трамп өзінің Twitter-дегі ресми парақшасына жариялады.

Very proud of Arabella and Joseph for their performance in honor of President Xi Jinping and Madame Peng Liyuan's official visit to the US! pic.twitter.com/fu3RIh26UO