Тоқаев АҚШ-тың Сирияға қарсы авиасоққысына қатысты пікір білдірді

АСТАНА. ҚазАқпарат - Сенат спикері Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік желіде Сирияның әскери базасына жасаған АҚШ-тың авиасоққысынан кейінгі халықаралық жағдайға пікір білдірді, деп хабарлайды «ҚазАқпарат» ХАА.

«АҚШ-тың Сирияға қарсы авиасоққысы аталмыш елдегі соғысты тоқтату туралы келіссөздер өткізудің болашағын бұлыңғыр етеді. Халықаралық шиеленістің жаңа толқыны», - деп атап өтті Тоқаев.



Еске сала кетейік, АҚШ-тың қарулы күштері Сирияның Хомс провинциясының аумағында орналасқан үкіметтік әскердің әскери базасына 59 ракета жіберді.



Зымыранды шабуыл Сирияның Идлиб провинциясына жасалмақшы болған химиялық шабуылдың жауабы болып табылады, деп хабарлайды ТАСС.

US air strike against Syria makes perspective of talks on ending war in this state extremely dubious. New wave of international tension.