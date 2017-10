Сауда орталығында биіктіктен құлаған сәбиге қатысты тексеру жүргізілуде - Салтанат Әзірбек 

Ребенок выпал с высоты третьего этажа в одном из ТРЦ Алматы ____ ⠀ ЧП произошло в торгово-развлекательном центре "Март" в Турксибском районе, сегодня, 12 октября, в районе 17:30. Как сообщил очевидец, ребенок случайно упал с высоты третьего этажа. ⠀ "Оказывается, женщина поднималась вверх на эскалаторе, держа ребенка на руках. Второй ребенок был у нее в коляске. Они ехали на четвертый этаж. И так получилось, что ребенок на руках опрокинулся с третьего этажа, упал головой вниз", - рассказал свидетель происходившего. ⠀ По словам очевидца, на вид упавшему ребенку два-три года. ⠀ "Ребенок доставлен в первую детскую больницу с черепно-мозговой травмой, подозревается также перелом бедра. Сейчас ему проводят все необходимые обследования и оказывается медицинская помощь", - сообщили медики. ____ : tengrinews.kz @kris_p_rezerv @kris.p.almaty

